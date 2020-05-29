الولايات المتحدة تحذر حكومات وشركات من مساعدة ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا

وجهت الولايات المتحدة تحذيرا للحكومات والشركات في أنحاء العالم من أنها قد تواجه عقوبات قاسية إذا ساعدت ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا لـ"رويترز"، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حذرت سرا الحكومات الأخرى والموانئ وشركات الشحن والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات قاسية إذا ساعدت ناقلات تحمل وقودا إيرانيا إلى فنزويلا، وذلك سعيا لردع مزيد من الشحنات الإيرانية.

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وصرح إليوت أبرامز ممثل واشنطن الخاص بفنزويلا، بأن حملة الضغط التي تستهدف إيران وفنزويلا الخاضعتين للعقوبات الأمريكية تهدف إلى "التأكد من إدراك الجميع أن تقديم المساعدة لهذه العملية ينطوي على مخاطر شديدة".

واضاف أبرامز في مقابلة "حذرنا قطاع الشحن في أنحاء العالم، ملاك السفن وقباطنة السفن، وشركات التأمين على السفن، وحذرنا الموانئ على طول الطريق بين إيران وفنزويلا".

وتابع قائلا إنه تم إرسال تحذيرات دبلوماسية سرا إلى حكومات "في أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن البحرية الفنزويلية رافقت يوم الخميس رابع ناقلة تحمل الوقود الإيراني عبر مياه فنزويلا في تحد للتهديدات الأمريكية "بإجراءات" ردا على الشحنات، ولا تزال ناقلة واحدة أخرى على الأقل في الطريق في المحيط الأطلسي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات "ريفينيتف أيكون" أن ناقلتين أخريين عبرتا قناة السويس في أوائل مايو، وقالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تبحث سبلا لمنعهما من الوصول إلى فنزويلا.

المصدر: رويترز