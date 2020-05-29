السعودية: حولنا 40 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة من الاحتياطيات الأجنبية

أعلن وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن حكومة المملكة حولت 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لتمويل لصندوق الاستثمارات العامة.

إقرأ المزيد

ونوه الجدعان، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، بـ"الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعظيم العائد على أصول السعودية".

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يستمر "في تنفيذ خططه الاستثمارية التي شملت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية".

وذكر أنه جرى تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي لتعزيز قدرته الاستثمارية، خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، "ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين".

وتابع: "بالرغم من أن تدفقات النقد الأجنبي شهدت منذ بداية العام الحالي مستويات ضمن حدودها التاريخية إلا أن هذا الإجراء نتج منه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية".

وأشار إلى أن "استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد، وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد".

وفي غضون ذلك، قال مسؤول بوزارة المالية السعودية لوكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية للسعودية في أبريل بنفس المعدل تقريبا الذي انخفضت به في مارس.

وأوضح أن الحكومة حولت 25 مليار دولار في أبريل لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للملكة، لتمويل مشروعاته في الخارج، ومنحته 15 مليار دولار في مارس.

المصدر: واس + رويترز