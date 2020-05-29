جونسون وترامب ينتقدان خطة الصين لفرض تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، إن خطة الصين لفرض تشريع على هونغ كونغ يتعلق بالأمن القومي، من شأنه أن يقوض الحكم الذاتي في الإقليم.

وأورد بيان صادر عن مكتب جونسون عقب مكالمة بين الزعيمين، أنهما قالا إن "خطة الصين لفرض تشريع للأمن القومي على هونغ كونغ تتعارض مع التزاماتهم بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك".

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وأضاف أن التشريع من شأنه أن يقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ والإطار القائم على مبدأ "دولة واحدة ونظامان"‭.

وأكد الزعيمان من جديد أهمية الإعلان الصيني البريطاني المشترك، واتفقا على التعاون الوثيق في الرد على أي إجراء من جانب الصين يقوض الإعلان أو يتعارض مع إرادة شعب هونغ كونغ.

وناقش دونالد ترامب مع رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون التقدم المحرز في إعادة فتح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما اتفقا على أهمية عقد مجموعة السبع بالحضور الشخصي في المستقبل القريب.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش ترامب وجونسون القضايا الثنائية والعالمية، من ضمنها التقدم في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأمن الاتصالات.

المصدر: RT + وكالات