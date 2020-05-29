اعتقال مراسل CNN على الهواء خلال تغطية احتجاجات منيابوليس (فيديو)

قالت قناة CNN الأمريكية يوم الجمعة، إن الشرطة اعتقلت مراسلها على الهواء مباشرة خلال تغطيته الاحتجاجات في منيابوليس.

واحتجزت الشرطة الأمريكية في ولاية مينيسوتا مراسل شبكة CNN، عمر جيمينيز، أثناء بث مباشر في موقع الاحتجاجات في منيابوليس، بعد أن عرف نفسه بوضوح للضباط.

وأضافت أنه تم احتجاز الطاقم الذي كان برفقة جيمينيز، بما في ذلك المنتج والمصور.

Scène surréaliste en direct sur CNN, le journaliste @OmarJimenez arrêté sur CNN, en plein direct avec son cameraman.



Il couvrait les manifestations à Minneapolis faisant suite à la mort de #GeorgeFloyd, étouffé par un policier.



pic.twitter.com/IM8PaCS0nK — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 29, 2020

واندلعت الاحتجاجات في منيابوليس إثر وفاة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد قبل التقاط أنفاسه الأخيرة بينما يضغط ضابط شرطة أبيض جاثما بركبته فوق عنقه.

وتحولت الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي.

وبحسب صحيفة "إيوتنيس نيوز"، استمرت الاحتجاجات العنيفة حوالي 5 ساعات، وسجل حوالي 30 حريقا لمنازل، منها 16 حريقا في شارع واحد.

وبحسب إدارة إطفاء مينيابوليس، فإن سيارات الإطفاء المستجيبة تضررت من الحجارة والمقذوفات التي ألقاها المواطنون، احتجاجا على وفاة جورج فلويد، اختناقا تحت ركبة شرطي.

المصدر: CNN + وكالات