إيطاليا.. رئاسة الوزراء تنفي وجود أزمة داخل الائتلاف الحاكم

نفت رئاسة الوزراء الإيطالية اليوم الجمعة، صحة تقارير صحفية تحدثت عن انشقاقات داخل الائتلاف الحاكم وإمكانية إجراء تعديلات وزارية.

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وأشارت رئاسة الحكومة في بيان، إلى أن "نشر تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وإلى رئاسة الوزراء، توحي بتنافر داخل الحكومة أو تتحدث عن فرضية تعديل وزاري، لا أساس لها من الصحة تماما"، مشددة على أن "الفريق الحكومي متحد ومتراص".

وأفاد البيان بأن "الفريق الحكومي للائتلاف الحاكم، بقيادة "حركة خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي"، يحافظ على أقصى قدر من المشاركة في العمل لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، والتعاون بشأن الأهداف المتعلقة بصندوق الإنعاش في ضوء المفاوضات داخل المجلس الأوروبي".

وفي هذا السياق، أشارت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، إلى أن رئيس الوزراء الأسبق المنشق عن "الحزب الديمقراطي"، ماتيو رينزي، زعيم حزب "إيطاليا حية"، المشارك في الائتلاف الحكومي، وجه انتقادت عدة إلى الحكومة حول إدارتها لأزمة كورونا، كما أن هناك اختلافات في رؤية الحزبين الحاكمين الرئيسيين لسياسات الاتحاد الأوروبي.

المصر: آكي