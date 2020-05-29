إسبانيا تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا خلال يوم

سجلت إسبانيا حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بعد أن شهدت البلاد تراجعا كبيرا لهذا المؤشر على مدار الأيام الماضية.

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وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في بيانات جديدة نشرتها اليوم الجمعة بارتفاع حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بحالتين اثنتين، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين جراء الجائحة إلى 27121 شخصا.

وتشهد إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا مستمرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحد في إحصائيات 27 و28 مايو.

وسجلت إسبانيا بالتالي 4 وفيات خلال الأيام الـ3 الأخيرة، وتم رصد 39 حالة خلال الأيام الـ7 الماضية، وذلك بعد تجاوز هذا الرقم على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 658 حالة جديدة، مقابل 1137 أمس 28 مايو، لتصل الحصيلة العامة من 237906 إلى 238564.

وأوضحت الوزارة أن بيناتها قد تشهد تقلبات معينة خلال الأيام القريبة نظرا لبدء استخدام الحكومة أسلوبا جديدا لتسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتحتل إسبانيا المرتبة الخامسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، وكذلك الخامسة من حيث الإصابات.

المصدر: وكالات