السعودية والأمم المتحدة تنظمان مؤتمر المانحين لليمن الأسبوع القادم

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنها تنظم الأسبوع القادم مؤتمرا دوليا للمانحين لليمن، بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن مؤتمر المانحين لليمن عام 2020 سيعقد افتراضيا في الرياض، الثلاثاء القادم، بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بغية "زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك".

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وحثت المملكة الدول المانحة على المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح المؤتمر القادم و"الوقوف مع اليمن وشعبه الكريم".

ولفتت "واس" إلى أن أعمال المؤتمر الذي سيجمع المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية ستُبث عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يستهل المؤتمر بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وستليها كلمة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وعقب اختتام المؤتمر، سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام ستديره وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ميليسا فليمنغ، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك.

وحذر لوكوك الخميس الماضي من أن الوكالات الأممية التي تحاول مساعدة ملايين المحتاجين في اليمن معرضة لخطر الإفلاس، وأعلن حملة لجمع 2.4 مليار دولار الأسبوع القادم بغية تمويل أكبر عملية إغاثة على مستوى العالم.

المصدر: واس