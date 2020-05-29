كوريا الجنوبية تتخلى عن عقار ترامب لصالح "ريمديسيفير" كعلاج ضد كورونا

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها طلبت من الحكومة ضرورة استيراد دواء "ريمديسيفير" بهدف استخدامه كعلاج طارئ ضد فيروس كورونا.

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وقالت مديرة المراكز، جونغ أون-كيونغ، إن "لجنة التجارب السريرية المركزية تعتقد بأن دواء ريمديسيفير له سلامة وفعالية لعلاج فيروس كورونا، وطرحت آراءها بشأن الموافقة على ضرورة استيراد دواء ريمديسيفير، في الوقت الذي لا يوجد فيه دواء مضاد للوباء".

وأضافت أنها "ستقدم طلبا إلى وزارة سلامة الغذاء والدواء للموافقة على الاستخدام المحدود لهذا الدواء كعلاج طارئ".

وكشفت دراسة طبية حديثة أن هذا الدواء، الذي طورته شركة "جيلياد ساينسس" الأمريكية، أثبت فاعليته في السيطرة على الفيروس، من خلال المساهمة في منع الفيروس من التكاثر، وبالتالي تقليل مدة الشفاء، وتقليل نسبة الوفيات.

تجدر الإشارة، إلى أن كوريا الجنوبية كانت من بين الدول التي سمحت باستخدام "هيدروكسي كلوروكين"، المستخدم في علاج الملاريا، لعلاج مرض "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي اعتبر رئيسها دونالد ترامب أن هذا العقار هو"مغير محتمل للعبة"، وقال إنه يتناوله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب ظهور "مباعث قلق" من جراء استخدامه.

المصدر: يونهاب