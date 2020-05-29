بلجيكا.. تباطؤ وتيرة الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان السلطات، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58061، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 9430".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: "دخل 27 مريضا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، بسبب شكاوى صحية خطيرة نتيجة للإصابة بكوفيد - 19، بينما سجل خروج 109 أشخاص متعافين من الفيروس، وبلغ إجمالي أعداد المرضى المتبقين في المستشفيات 937 مريضا".

المصدر: وكالات