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بلجيكا.. تباطؤ وتيرة الإصابات بفيروس كورونا

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بلجيكا.. تباطؤ وتيرة الإصابات بفيروس كورونا
Reuters
بلجيكا- أرشيف
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أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان السلطات، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 58061، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 9430".

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وأضاف البيان: "دخل 27 مريضا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، بسبب شكاوى صحية خطيرة نتيجة للإصابة بكوفيد - 19، بينما سجل خروج 109 أشخاص متعافين من الفيروس، وبلغ إجمالي أعداد المرضى المتبقين في المستشفيات 937 مريضا".

المصدر: وكالات 

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