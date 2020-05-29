الصين تعارض قرار واشنطن إلغاء الاستثناءات من العقوبات بخصوص النووي الإيراني

أعلنت الخارجية الصينية معارضة بكين للقرار الأمريكي حول إلغاء الاستثناءات من العقوبات على المنشآت النووية الإيرانية، واعتبرت أنه يقوض جهود المجتمع الدولي لحظرانتشار الأسلحة النووية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليتسيانغ، اليوم الجمعة: "القرار الأمريكي الأخير بإلغاء جميع الاستثناءات من العقوبات للمشاريع ذات الصلة بالقطاع النووي (السلمي) يقوض التقدم الدولي المحرز في مجال عدم الانتشار النووي، فضلا عن تقويض جهود الأطراف للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة" مع إيران.

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وأردف ليتسيانغ، كان هذا هو الإجراء الأمريكي التالي بروح سياسة الهيمنة والأفعال وحيدة الجانب، وإن "الصين تعارض ذلك بشدة".

وأضاف المتحدث: "خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاقية متعددة الأطراف تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الأمن الدولي، ولا تزال عنصرا مهما في نظام عدم الانتشار النووي، وهي ضرورية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"​​​.

ولفت المتحدث إلى أن الولايات المتحدة اختارت لنفسها طريق مواصلة الحملة لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، فهي (واشنطن) لم تنسحب من الاتفاقية من جانب واحد فحسب، بل وحاولت أيضا تعطيل تنفيذ الصفقة من قبل أطراف أخرى.

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن سابقا، أن الولايات المتحدة ألغت الإعفاءات من العقوبات الأمريكية التي تستفيد منها بعض الشركات الأجنبية العاملة على المشاريع النووية في إيران، ما عدا المفاعل الأول لمحطة بوشهر، والذي تم تمديد استثنائه لمدة 90 يوما.

المصدر: وكالات