حُكم ارتداء الأقنعة في عدد من العواصم ومدن العالم الكبرى

فرضت في الكثير من الدول، بسبب وباء الفيروس التاجي، تدابير وقيود وقائية، بما في ذلك القناع الطبي، فماذا يترتب على من يخالف هذا الإجراء في عدد من عواصم العالم؟

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وتفاوتت الإجراءات المعمول بها في عواصم العالم حيال منتهكي نظام القناع الطبي.

وفيما عّد ارتداء القناع إلزاميا في بعض العواصم، تترتب على محالفته دفع غرامات، تساهلت عواصم أخرى ولم ترق به إلى درجة الإلزام.

في باريس على سبيل المثال، يُفرض على الجميع ارتداء الاقنعة الطبية، ولكن في وسائل النقل العامة فقط، يغامر من يخالف ذلك بدفع غرامة قدرها 135 يورو.

ويسري في برلين إجراء يلزم بارتداء الأقنعة فقط في وسائل النقل العام، وتمنح حرية في استخدام الوشاح والمناديل لمثل هذه المهمة، ولا تطال المخالفين أي عقوبة.

أما في روما، فالقناع ملزم للجميع في الأماكن العامة المغلقة مثل المتاجر والمطاعم والحانات وصالونات التجميل والكنائس وغير ذلك، وكذلك في وسائل النقل، ولا تتهدد المخالفين أي عقوبات، ولكن توجد عقوبة لعدم الامتثال للتدابير الأحترازية التقييدية تتمثل في غرامات قيمتها تتراوح بين 130 إلى 5 آلاف يورو.

ومن المستحسن في العاصمة البريطانية لندن أن يرتدي الجميع الأقنعة في المساحات الكبيرة المغلقة مثل المتاجر، وفي وسائل النقل العام، ولا غرامات تتهدد المخالفين.

ويُلزم الجميع في نيويورك بارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام والمتاجر وكذلك في الأماكن المزدحمة، وتطال المخالفين عقوبة تتمثل في دفع غرامة قيمتها 300 دولار.

ويُفرض ارتداء الاقنعة كذلك في العاصمة اليونانية أثينا، في وسائل النقل والأماكن العامة المغلقة، ومن يخالف يعاقب بدفع غرامة قيمتها 150 يورو.

المصدر: kp.ru