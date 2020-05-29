مسؤول إيراني: 88% من المصابين في طهران تعافوا من كورونا

قال علي رضا زالي قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا بطهران إن أكثر من 88% من المصابين بالعاصمة قد تعافوا إلا أن عددا كبيرا منهم لم يدخلوا بعد ضمن حصيلة المتعافين لأنهم بمرحلة النقاهة.

وأضاف زالي، أن الإحصاءات في إيران تبعث على الأمل، مشيرا إلى أن معدل المتوفين في طهران لا يتجاوز 1.69% من المصابين، وقال إن ذلك أفضل بدرجات من المعدل العالمي للوفيات.

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ومن جهة أخرى، حذر زالي من الاعتقاد بأنه تم احتواء كورونا في إيران، مؤكدا أن الأوضاع لا تزال غير عادية، وأن مكافحة الفيروس متواصلة.

من جانبه قال إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا في إقليم خوزستان بجنوب غربي إيران، أعلى من متوسط معدل الإصابات الكلي في البلاد، مشيرا إلى أن أقاليم أخرى مثل هرمزكان، سيستان وبلوشيستان، وكرمانشاه، ومازندران، تشهد مؤخرا ارتفاعا في الإصابات بالوباء.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني، قال إنه تم احتواء الوباء في عشرين إقليما من أصل واحد وثلاثين، داعيا المواطنين إلى ممارسة حياتهم اليومية، بالتزامن مع مكافحة الفيروس.

المصدر: RT