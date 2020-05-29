بعد مينيسوتا.. اشتعال الاحتجاجات في كنتاكي الأمريكية على خلفية مقتل امرأة سوداء (فيديو)

قالت الشرطة الأمريكية، إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص أحدهم على الأقل بحالة حرجة، بعد احتجاجات في لويفيل بولاية كنتاكي على مقتل امرأة سوداء تدعى بريونا تايلور بالرصاص في شقتها في مارس.

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وقال المتحدث باسم شرطة لويفيل لامونت واشنطن، في بيان اليوم الجمعة، إن الوضع في وسط المدينة "لا يزال مضطربا وآخذا في التطور".

وذكرت الشرطة أنها لم تطلق أي رصاصة في الواقعة لكنها ألقت القبض على بعض الأشخاص. وفي وقت سابق كتبت على تويتر إن هناك حشدا كبيرا من الأشخاص يتجمعون في منطقة وسط المدينة.

#BREAKING: Shots fired amid protest in downtown Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/yiXlQ9wmhp — UA News (@UrgentAlertNews) May 29, 2020

ونشر جريج فيشر، رئيس بلدية لويفيل في وقت متأخر من أمس الخميس على تويتر ما قال إنه منشور كتب نيابة عن والدة القتيلة تايلور يحث المحتجين على الالتزام بالسلمية.

وكتب في تغريدة "نتفهم ما يجيش في الصدور من انفعالات".

ويتزامن إطلاق النار في لويفيل مع تصاعد احتجاجات منفصلة في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا بعد وفاة رجل أسود شوهد في مقطع مصور يكافح لالتقاط أنفاسه بينما يجثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.

المصدر: رويترز