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سفير روسيا: كورويا الشمالية واحدة من الدول القلائل التي نجت من وباء كورونا

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سفير روسيا: كورويا الشمالية واحدة من الدول القلائل التي نجت من وباء كورونا
Reuters
بيونغ يانغ
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قال سفير روسيا لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، إن كوريا الشمالية باتت واحدة من الدول القلائل التي نجت من وباء كورونا، وذلك بفضل إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي فرضتها.

وقال السفير الروسي في تصريح لوكالة "تاس": "يمكننا القول إن كوريا الشمالية تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم، التي استطاعت تجنب الوباء".   

وأضاف أن خطر تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في كوريا الشمالية، يظل ضئيلا، نظرا لأن هذه البلاد لا تزال حدودها مغلقة.

المصدر: تاس

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