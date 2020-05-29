إيران تحذر من "خليج" غير آمن لجميع دول المنطقة

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إنه في حال أصبح الخليج غير آمن، فعندها سيكون غير آمن لجميع دول المنطقة.

وأضاف حاتمي: "ضمان أمن منطقة الخليج مصلحة مشتركة لجميع دول الخليج، والدول المتشاطئة على مياه الخليج هي المسؤولة عن تأمينها".

وتابع وزير الدفاع، قائلا: "سماح دول الجوار للولايات المتحدة بالتواجد في منطقة الخليج خطأ إستراتيجي.. الدول الأجنبية هي العامل الأساس في زعزعة أمن المنطقة وخلق الأزمات فيها.. الدول الأجنبية تعمل على شيطنة إيران وخلق أزمات في منطقة الخليج".

المصدر: RT