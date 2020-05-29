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بالفيديو.. ليلة ثانية من تحول الاضطرابات إلى عنف ونهب في مينيابوليس الأمريكية

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بالفيديو.. ليلة ثانية من تحول الاضطرابات إلى عنف ونهب في مينيابوليس الأمريكية
AP
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تحولت الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي.

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وأدى موت رجل من ذوي البشرة السوداء خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.

ودعا قائد شرطة هذه المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة المتظاهرين إلى الحفاظ على الهدوء لتجنب الفلتان الذي وقع ليل الثلاثاء على الأربعاء.

لكن صدامات وقعت ليلا. وقام متظاهرون بإضرام النار في محل لبيع قطع الغيار للسيارات وبنهب محل تجاري.

ويقع المبنيان بالقرب من المفوضية التي كان يعمل فيها الشرطيان المتهمان بقتل الشاب الأمريكي من إصول إفريقية جورج فلويد، قبل أن يتم تسريحهما الثلاثاء.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وشكلت حاجزا بشريا لمنع المتظاهرين من عبور السياج الذي يحيط بمبنى المفوضية.

وصدت قوات الأمن حشدا يتضخم غداة يوم شهد صدامات مماثلة. وقد كسر زجاج نوافذ المفوضية مساء الثلاثاء وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وطالبت عائلة جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، الذي توفي بعد توقيفه بعنف، الأربعاء بتوجيه اتهام بالقتل لرجال الشرطة المتورطين بقتله.

وقالت بريدجيت فلويد شقيقة جورج، الذي انتشر تسجيل فيديو لعملية توقيفه على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا ما فعلوه بالضبط، ارتكبوا جريمة قتل بحق أخي".

وأضافت: "لدي إيمان وأعتقد أنه سيتم إحقاق العدل"، مؤكدة أن طرد الشرطيين "ليس كافيا".

وتم تسريح الشرطيين المتورطين في توقيف فلويد الثلاثاء، لكن لم يتم توقيفهما بينما فتح تحقيق في الحادث.

وتساءل رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي "لماذا الرجل الذي قتل جورج فلويد ليس موجودا في السجن؟"، وأضاف "لو كنتم أنتم أو أنا الذين فعلوا ذلك لكنا الآن وراء القضبان".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أنه طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووزارة العدل كشف ملابسات هذا الموت "الحزين والمفجع". وقال واعدا "أفكاري مع عائلة جورج وأصدقائه. سيتم إحقاق العدل".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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