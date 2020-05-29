بالفيديو.. ليلة ثانية من تحول الاضطرابات إلى عنف ونهب في مينيابوليس الأمريكية

تحولت الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي.

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وأدى موت رجل من ذوي البشرة السوداء خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة، انقلبت لاحقا إلى عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.

ودعا قائد شرطة هذه المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة المتظاهرين إلى الحفاظ على الهدوء لتجنب الفلتان الذي وقع ليل الثلاثاء على الأربعاء.

لكن صدامات وقعت ليلا. وقام متظاهرون بإضرام النار في محل لبيع قطع الغيار للسيارات وبنهب محل تجاري.

ويقع المبنيان بالقرب من المفوضية التي كان يعمل فيها الشرطيان المتهمان بقتل الشاب الأمريكي من إصول إفريقية جورج فلويد، قبل أن يتم تسريحهما الثلاثاء.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وشكلت حاجزا بشريا لمنع المتظاهرين من عبور السياج الذي يحيط بمبنى المفوضية.

عشت ف #مينيابوليس#مينيسوتا

٣سنوات

اقدر اقول ردة فعل الشعب تجاه العنصرية امر طبيعي ولايرضون بها✋🏻

لان الولايه فيها تعايش كبير من جاليات لاتينيه وصومالية وعرب والبيض والسود والاسكندنافيين

ولايه غنيه وراقيه واغلب المسلمين هناك مأخذين حقوقهم ولهم جامعات ومساجد#Minneapolisprotestspic.twitter.com/92BQ6G8j1Y — سائح تيوب (@sai7org) May 29, 2020

وصدت قوات الأمن حشدا يتضخم غداة يوم شهد صدامات مماثلة. وقد كسر زجاج نوافذ المفوضية مساء الثلاثاء وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وطالبت عائلة جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، الذي توفي بعد توقيفه بعنف، الأربعاء بتوجيه اتهام بالقتل لرجال الشرطة المتورطين بقتله.

رجل أعمال إيراني يتبرع للثوار في مدينة #مينيابوليس بجميع المفروشات والخيم

دعماً للثورة

وثوار #مينيابوليس يختارون الإعلامي معن حبيب الناطق الرسمي لصوت الثورة...والناشط المدني ستيفن نبيل الآدمن

للصفحة الرسمية #ثوار_مينيابوليس#غرد_كأنك_في_امريكا#امريكا_تنتفض — Eng.haneen Mahdi_93 (@EnghaneenM) May 28, 2020

وقالت بريدجيت فلويد شقيقة جورج، الذي انتشر تسجيل فيديو لعملية توقيفه على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا ما فعلوه بالضبط، ارتكبوا جريمة قتل بحق أخي".

وأضافت: "لدي إيمان وأعتقد أنه سيتم إحقاق العدل"، مؤكدة أن طرد الشرطيين "ليس كافيا".

#ترامب: إذا واجهنا أي صعوبة في ضبط الأوضاع في #مينيابوليس، سنتسلم قيادة الأمور لأن أعمال السرقة يتبعها إطلاق نار. pic.twitter.com/zNo7RRpfs1 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 29, 2020

وتم تسريح الشرطيين المتورطين في توقيف فلويد الثلاثاء، لكن لم يتم توقيفهما بينما فتح تحقيق في الحادث.

وتساءل رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي "لماذا الرجل الذي قتل جورج فلويد ليس موجودا في السجن؟"، وأضاف "لو كنتم أنتم أو أنا الذين فعلوا ذلك لكنا الآن وراء القضبان".

الأن تدمير مبناء شرطة #مينيابوليس .. احتجاجًا على تعامل الشرطة السيء مع أصحاب البشرة السوداء بعد مقتل جورج فلويد خنقًا على يد أحد أفراد الشرطة وهو يتوسل الرحمة

#Minneapolis#GeorgeFloydpic.twitter.com/pJjNeeBWjv — متعب الحارثي (@muteb2022) May 28, 2020

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أنه طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووزارة العدل كشف ملابسات هذا الموت "الحزين والمفجع". وقال واعدا "أفكاري مع عائلة جورج وأصدقائه. سيتم إحقاق العدل".

المحتجون يقفون أمام ثالث مركز للشرطة تم إحراقه في مدينة #مينيابوليس ويهتفون "لا أستطيع أن أتنفس"، العبارة التي كان يرددها الأميركي الأسود #جورج_فلويد قبل وفاته.#icantbreathe#minneapolisriots#JusticeForGeorgeFloydpic.twitter.com/KNFj7kN26T — Maryame Mohammed (@RaMaryame) May 29, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي