الصين ستمدد القيود على رحلات الطيران الدولية حتى 30 يونيو

قالت السفارة الأمريكية في بكين إن سلطات الطيران المدني الصينية تعتزم تمديد قيودها على الرحلات الدولية حتى 30 يونيو في إطار مساعيها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

واتهمت واشنطن الأسبوع الماضي بكين بجعل استئناف خدمة الطيران إلى الصين مستحيلا على شركات الطيران الأمريكية. وجاء في أمر أصدرته وزارة النقل الأمريكية ونشرته على موقع حكومي على الإنترنت أن شركتي دلتا إير لاينز ويونايتد إيرلاينز تريدان استئناف الرحلات للصين في يونيو.

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وردا على سؤال عن تقرير السفارة الأمريكية قال مسؤول بالقسم الإعلامي بهيئة الطيران المدني الصينية إنه لم يطرأ تغير على القواعد الحالية.

وكانت الصين قد فرضت قيودا شديدة على تلك الرحلات في مارس الماضي وسط المخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا من خلال المسافرين القادمين للبلاد. وتسمح السياسة المتبعة لشركات طيران البر الصيني الرئيسي بالقيام برحلة واحدة فقط أسبوعيا عبر مسار واحد إلى أي دولة، ولشركات الطيران الأجنبية بالقيام برحلة واحدة فقط أسبوعيا للصين.

ولا تتجه شركات الطيران الأمريكية للصين على الإطلاق، لأنها علقت خدماتها قبل أن تطبق هيئة الطيران المدني الصينية قيود الطيران.

المصدر: رويترز