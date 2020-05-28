بريطانيا تخفف إجراءات العزل العام اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الخميس، عن تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي إن سلطات إنجلترا ستسمح بتجمع ما يصل إلى 6 أشخاص خارج المنازل كما سيعاد فتح المدارس تدريجيا اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأضاف أن شركات التجزئة ومعارض السيارات ستتمكن من معاودة أنشطتها اعتبارا من يوم الاثنين، لكنه نبه إلى أن التغييرات "خطوات تجريبية صغيرة إلى الأمام".

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ويواجه رئيس الوزراء انتقادات بشأن تعامله مع الوباء الذي دفع بريطانيا لتسجيل ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم.

وقال خبراء الصحة إن الوضع متوازن مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لكنه لا يتحسن بوتيرة سريعة.

وسجلت بريطانيا، اليوم، تراجعا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث تم رصد 377 حالة جديدة مقابل 412 في إحصائية الأربعاء، ليرتفع إجمالي من قتلهم الفيروس إلى 37837.

وتشهد بريطانيا تقلبات ملموسة في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 25 مايو 121 حالة جديدة، وبلغ هذا العدد في 26 مايو 134، وقفز في 27 مايو إلى 412.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1887 حالة جديدة ويبلغ حاليا 269127.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: وكالات