تشيلي تسجل ارتفاعا قياسيا للوفيات بفيروس كورونا

سجلت تشيلي، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 49 حالة جديدة.

وقال وزير الصحة التشيلي، خايمي مانياليتش، في مؤتمر صحفي، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفعت في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 49 حالة، ليصل إلى 890.

وأشار مانياليتش إلى أن هذا الارتفاع هو الأعلى للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث بلغ الرقم القياسي السابق 45 وفاة.

وأفاد بأن عدد الإصابات ازداد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4654 حالة، بينها 4128 مع أعراض المرض، و526 دونها.

وأوضح وزير الصحة أن الحصيلة العامة للمصابين بفيرويس كورونا في تشيلي بلغت 86943 شخصا، لافتا إلى أن 3707 حالة تم رصدها لدى الموظفين الطبيين، بينما وصل عدد المتعافين إلى 36150.

المصدر: وكالات