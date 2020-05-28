جدل في إيطاليا إثر اشتراط حاكم سردينيا "شهادة خلو من كورونا" لدخول الجزيرة

أصر حاكم مقاطعة سردينيا الإيطالية، كريستيان سوليناس على شرط امتلاك المواطنين الراغبين في دخول الجزيرة لشهادة خلو من وباء فيروس كورونا، ما أثار استهجان نظرائه في المقاطعات الشمالية.

وقال سوليناس، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط المعارض، في تصريحات على الإذاعة: "أولئك الذين يرغبون في القدوم إلى سردينيا بدون شهادة صحية، ليس بوسعهم، من وجهة نظري، العبور إلى الجزيرة".

وحول تصريحات وزير شؤون الأقاليم، فرانشيسكو بوتشا، بعدم دستورية هذا الإجراء، قال متسائلا: "ليس دستوريا؟ كنت أتوقع بعض الحلول من الوزير لأنه لم يتبق سوى القليل من الوقت ليوم 3 يونيو".

وكان بوتشا قد شدد خلال جلسة برلمانية على عدم مشروعية خطوة حاكم سردينيا، داعيا الجميع إلى "إعادة قراءة المادة 120 من الدستور الإيطالي، والتي تحدد بشكل واضح هذه المسألة: لا يمكن لأي إقليم وضع واعتماد تدابير تعوق بأي شكل من الأشكال حرية حركة الأشخاص والأشياء، ولا يمكنها تقييد ممارسة الحق في العمل في أي جزء من الأراضي الوطنية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية