رواندا.. السجن مدى الحياة لسياسي سابق لدوره في جرائم الإبادة الجماعية

قال متحدث قضائي إن محكمة رواندية أصدرت يوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على سياسي سابق أدين بتدبير قتل عشرات الآلاف خلال الإبادة الجماعية عام 1994.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومقرها أروشا بتنزانيا، لاديسلاس نتاغانزوا رئيس بلدية نياكيزو في جنوب رواندا في عام 1996، بتهمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية والقتل والاغتصاب، وقد قتل حوالي 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين خلال الإبادة الجماعية.

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وتضمنت لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة تهم "التآمر لإبادة سكان التوتسي في رواندا" و"الأمر بصفة شخصية بذبح أكثر من 200 ألف مدني من التوتسي" في أبريل نيسان 1994، وأحالت القضية إلى محكمة رواندية.

وأنهت المحكمة عملها قبل 5 سنوات لتحل محلها هيئة أخرى لها مقر في أروشا وآخر في لاهاي بهولندا.

وقال المتحدث باسم المحكمة هاريسون موتابازي: "حكم على لاديسلاس نتاغانزوا اليوم بالسجن مدى الحياة بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994".

وصرح محامي نتاغانزوا إنه يعتزم استئناف الحكم.

المصدر: رويترز