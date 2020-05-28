منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين فرض عقوبات على مسؤولي البرنامج النووي

أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، يوم الخميس، بيانا أدانت فيه فرض عقوبات على اثنين من مسؤولي البرنامج النووي الإيراني.

وقالت المنظمة إن العقوبات على عالمين نوويين إيرانيين تحرك لا طائل منه ودليل على عجز الولايات المتحدة أمام مقاومة إيران.

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وأضافت "أن العقوبات الأمريكية لن تحدث أي خلل في عزمنا على مواصلة نشاطنا النووي لتحقيق أهداف إيران السامية".

وشددت منظمة الطاقة الذرية على أن إدراج عالمين نوويين على لائحة العقوبات دليل على مواصلة الإدارة الأمريكية للنهج العدائي ضد إيران.

كما أشارت إلى أن العقوبات انتهاك للقوانين الدولية وخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز جهود العلماء الإيرانيين وإضعاف مكانة أعداء إيران على الساحة الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إدراج اثنين من كبار المسؤولين في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، على قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، أن العقوبات شملت ماجد أغائي وأمجد سازغار، بسبب دورهما في تطوير صناعة أجهزة الطرد المركزي في إيران.

وقال بومبيو على "تويتر" إن "على العلماء الإيرانيين أن يختاروا مواصلة العمل السلمي خارج نطاق الانتشار النووي أو التعرض لخطر العقوبات".

من جهته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران برايان هوك، أن سياسة الإدارة الأمريكية تمنح إيران خيارين بين التفاوض مع الولايات المتحدة، أو مواجهة "الانهيار الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأمريكية".

المصدر: RT + وكالات