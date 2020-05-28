عاش الإنفلونزا الإسبانية وعاصر 22 رئيس وزراء و5 ملوك بريطانيين.. وفاة أكبر معمر في العالم

أعلنت بريطانيا وفاة بوب ويثون، أكبر معمر في بريطانيا والعالم أجمع عن عمر ناهز 112 عاما متأثرا بإصابته بالسرطان، في إحدى دور رعاية المسنين بضواحي مدينة هامبشاير.

ولد بوب ويثون في شرق مدينة يوركشاير يوم 29 مارس من العام 1908، وهو معلم ومحاضر متقاعد، وقد عاصر خلال حياته 26 رئيس وزراء في بريطانيا، وخلالها استبدلت المملكة المتحدة أيضا خمسة من ملوكها. وكان يعمل مدرسا للغة الإنجليزية لكنه قضى معظم حياته كمحاضر في الهندسة البحرية.

أنجب ويثون ثلاثة أولاد وترك وراءه 10 أحفاد و25 من أبنائهم، وحمل لقب أكبر معمر في العالم في شهر فبراير الماضي بعد وفاة شيتيتسو واتانابي، من اليابان، عن عمر ناهز أيضا 112 عاما.

وعندما تم اختياره أكبر رجل في العالم في مجموعة غينيس العالمية، رفض ويثون الاحتفال بذلك، معتبرا أنه "من الخطأ الاحتفال بوفاة شخص آخر". وأضاف بوب أنه غير راض عن اللقب لأنه هذا الأمر مؤلم و"يعني وفاة شخص آخر".

وعن السر وراء طول عمره قال ويثون إن أفضل شيء للوصول إلى سنوات عمر مديدة هو "تجنب الموت".

وكان يخاف من الأمراض، وقد أصيب مرات عديدة بالبرد، الانفلونزا والملاريا. كما أنه خضع لثلاث عمليات تجميل وكاد يموت.

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واضطر بوب ويثون إلى إلغاء الاحتفال بعيد ميلاده الـ 112 بسبب قيود فيروس كورونا، لكنه أعرب عن رضاه لأن رئيس البلدية زاره في دار رعايته، ولأن تلاميذ المدرسة المحلية حضروا إلى حديقة دار الرعاية وغنوا له.

يذكر أن أكبر معمر في العالم الآن بعد وفاة ويثون هو الروماني دوميترو كومونيسكو الذي يبلغ من العمر 111 عاما و202 يوما.

المصدر: صحيفة "ميترو" البريطانية