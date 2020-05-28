سلوفينيا تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام أول يونيو

قال المتحدث باسم حكومة سلوفينيا يلكو كاتسين، يوم الخميس، إن الحكومة ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيسمح بفتح جميع الفنادق وحمامات السباحة والمنتجعات الصحية ومراكز اللياقة البدنية.

كما سيعود جميع التلاميذ إلى المدارس الابتدائية الأسبوع المقبل وكان بعضهم قد عاد في 18 مايو، فيما سيواصل طلاب المدارس الثانوية تلقي دروسهم عبر الإنترنت حتى نهاية العام الدراسي في آواخر يونيو.

وقال كاتسين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "اعتبارا من أول يونيو سيتم السماح بتجمع ما يصل إلى مئتي شخص في الأماكن العامة، ويُسمح حاليا بتجمع 50 شخصا فقط كحد أقصى في مجموعات".

وأضاف أن المراقص والملاهي الليلية ستظل مغلقة لمنع أي انتشار محتمل للفيروس.

من جهته، صرح ميلان كريك، رئيس المعهد الوطني للصحة العامة، في المؤتمر الصحفي نفسه: "مازال الوضع خطيرا وما زال يتعين علينا الإبقاء على مسافة 1.5 متر بين بعضنا البعض أو وضع الكمامة".

وسجلت سلوفينيا حتى الآن 1473 حالة إصابة بفيروس كورونا و108 وفيات.

المصدر: رويترز