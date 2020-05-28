 
مباشر

رئيس الوزراء الفرنسي: باريس لم تعد منطقة خطر بالنسبة لكورونا

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفرنسي: باريس لم تعد منطقة خطر بالنسبة لكورونا
Reuters
باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nz9c

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الخميس، إن باريس لم تعد منطقة خطر في المستوى "الأحمر" بالنسبة لفيروس كورونا وتراجعت المخاطر التي يشكلها الفيروس إلى المستوى "البرتقالي".

والتصنيف البرتقالي يعني أن باريس ليست خالية من الفيروس مثل أغلب المناطق الباقية في فرنسا والتي تقع في المستوى "الأخضر"، غير أن إجراءات العزل العام التي اتخذت في وقت سابق ستُخفف في باريس.

إقرأ المزيد
وفاة مسؤول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة مسؤول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا

وصرح إدوار فيليب بأن دور السينما ستفتح أبوابها في كل أرجاء فرنسا بداية من 22 يونيو المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن الأنشطة الرياضية ستبقى معلقة إلى تاريخ 21 يونيو 2020.

كما أوضح أيضا أن بلاده ستفتح حدودها مع بقية دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 15 يونيو.

هذا، ومن المقرر إعادة فتح المتنزهات في العاصمة الأسبوع المقبل.

وتفيد آخر نتائج توصلت إليها السلطات الصحية أن "انتشار الفيروس تباطأ بشكل كبير"، مع انحسار متواصل في عدد المرضى الذين في حالة خطيرة أو في الإنعاش (1501 يوم الأربعاء، أي أقل بـ54 من اليوم السابق الثلاثاء).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا