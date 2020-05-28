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بريطانيا تسدل الستار على واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخها

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بريطانيا تسدل الستار على واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في تاريخها
Reuters Mariana Bazo
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قضت محكمة برمنغهام البريطانية بسجن اثنين من كبار تجار المخدرات في البلاد بعدما اعترفا بذنبهما بحيازة كوكايين يقدر قيمته بنحو 30 مليون دولار، ضبطته الشرطة معهما.

وقضت المحكمة بسجن المواطنين البريطانيين بالديف سينغ سوتا البالغ من العمر 54 عاما، لمدة 18سنة، وعلى شريكه شاكتي غوبتا 16 سنة. 

وكانت الشرطة قد ضبطت سوتا، في 11 ديسمبر من العام الماضي، وهو يقود شاحنة لنقل الطعام المجمد في ضواحي برمنغهام وعثرت بداخلها على 168 كيلو غراما من الكوكايين. أما غوبتا فقد عثرت الشرطة عندما داهمت مقرا له على 4 كيلوغرمات من الكوكاييين، إضافة إلى أنواع أخرى من المخدرات.

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وقالت الشرطة البريطانية إن ضبط سوتا وغوتا يعد من أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ بريطانيا، مشيرة إلى أن تاجري المخدرات كانا ينويان توزيع المخدرات وبيعها في لندن.

وأضاف المحقق نيل بالارد، من جهاز مكافحة المخدرات البريطاني: "أدت هذه العملية إلى واحدة من أكبر عمليات المصادرة للكوكايين داخل المملكة المتحدة على الإطلاق.. إنها كمية كبيرة جدا".

المصدر: "ديلي ميرور" البريطانية

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