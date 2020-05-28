وكالة: بروكسل تسعى لإعادة رسم وترتيب علاقاتها مع الصين

نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصدر أوروبي مطلع قوله إن الاتحاد الأوروبي وعواصم الدول الأعضاء في التكتل باتت على قناعة بأن الوقت قد حان لإعادة رسم وترتيب العلاقات مع الصين.

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وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، عبر دائرة فيديو مغلقة، إن العلاقات مع الصين بحاجة إلى إعادة تعريف، خاصة في ظل تغير الأولويات وظهور عوامل جديدة، مضيفا: "نحن نتفق مع بكين على أمور كثيرة ولكننا نختلف أيضا في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية".

وتتمحور الخلافات بين بروكسل والصين بشكل أساسي حول الحقوق والحريات والمساواة في التعامل مع الشركات والاستثمارات لدى الطرفين، ولفت المصدر إلى أنه جرى "توجيه أسئلة للصين حول هذه المواضيع وما زلنا ننتظر أجوبة".

وفي ما يتعلق بإمكانية فرض إجراءات تقييدية على الصين على خلفية تمرير قانون الأمن القومي المتعلق بهونغ كونغ، أشار المصدر إلى أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية سيعاينون الأمر يوم غد عندما تصبح الصورة أوضح.

وختم المصدر الأوروبي بالتأكيد أن المشاكل التي ظهرت مع تفشي كورونا ستؤثر قطعا على التفكير الأوروبي في مستقبل العلاقات مع الصين.

المصدر: آكي