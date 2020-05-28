رومانيا تخفف مزيدا من إجراءات العزل العام اعتبارا من أول يونيو

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، يوم الخميس، إن البلاد ستعيد فتح المقاهي والمطاعم وستسمح بالسفر على الطرق الدولية وبالسكك الحديدية اعتبارا من أول يونيو.

ويأتي الإجراء بعد عزل عام استمر لمدة شهرين في إطار احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تخفيف إجراءات العزل العام في 15 مايو.

واعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو، ستفتح المقاهي في ظل إرشادات لتحقيق التباعد الاجتماعي وسيُسمح بجلوس 4 أفراد فقط كحد أقصى على كل طاولة.

وسيتمكن الرومانيون من السفر بين المدن دون قيود وسيُسمح بإقامة فعاليات خارج المنازل يشارك فيها ما يصل إلى 500 شخص كما يمكن إقامة بعض الأحداث الرياضية في الهواء الطلق دون جمهور.

وسجلت رومانيا 18791 حالة إصابة بفيروس كورونا و1229 وفاة.

المصدر: رويترز