هولندا وبلجيكا.. انخفاض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الخميس، عن ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، فيما سجلت بلجيكا تراجعا في هذا المجال، مقارنة بيوم أمس الأربعاء.

وجاء في البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة ازدادت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، بعد تأكيد وفاة 32 شخصا بالفيروس، مقارنة بـ15 وفاة فقط سجلت يوم أمس الأربعاء. ما يرفع الإجمالي إلى 5903 وفيات".

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ولفت البيان إلى انخفاض طفيف سجل في أعداد الإصابات الجديدة، إذ أصيب 182 شخصا بالفيروس اليوم الخميس، مقارنة بـ 190 إصابة سجلت بالأمس الأربعاء. ليبلغ العدد الكلي للمصابين حتى الآن 45950 مصابا.

وفي بلجيكا، جاء في بيان الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية: "تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ 36 وفاة بالأمس​​​ الأربعاء، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 9388".

وأشارت هيئة الصحة في بروكسل، إلى ارتفاع طفيف في أعداد المصابين إذ سجلت 257 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 ، ليصل إجمالي المصابين إلى 57849.

ويذكر أن المدارس في بلجيكا ستبدأ باستقبال الطلاب لدوام جزئي ومجموعات صغيرة في الثامن من الشهر القادم (يونيو)، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19، بينما تستعد الخطوط الجوية البلجيكية إلى استئناف رحلاتها تدريجيا في منتصف يونيو. ولم تحدد الحكومة البلجيكية حتى الآن موعد بدء عمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية.

المصدر: وكالات