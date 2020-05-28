بعد اتهامها بأنها صوت للملالي أكثر منها لأمريكا..واشنطن تهدد بقطع تمويل إذاعة صوت أمريكا بالفارسية‎

هددت الخارجية الأمريكية، بقطع التمويل عن إذاعة "صوت أمريكا" الناطقة باللغة الفارسية، بسبب ما وصفته بأنها "أصبحت صوتا لملالي إيران أكثر مما تكون صوتا لأمريكا".

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وكتب رئيس "مجموعة العمل ضد إيران" في الخارجية الأمريكية، المبعوث الخاص للشأن الإيراني، برايان هوك، في مقال نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، أمس الأربعاء، أن لديه انتقادات شديدة لأداء القسم الفارسي في إذاعة صوت أمريكا ويدعو إلى إغلاقه.

وأضاف هوك: "بصفتي الممثل الأمريكي الخاص لإيران، أتلقى شكاوى بانتظام حول خدمة صوت أمريكا الفارسية. يقول المستمعون الإيرانيون إن برامجها الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين تبدو في كثير من الأحيان وكأنها (صوت الملالي) أكثر مما هي صوت أمريكا".

وأضاف: "تحتاج إذاعة صوت أمريكا الفارسية إلى القيام بعمل أفضل في مواجهة التضليل والدعاية الإيرانية. هذه أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لأن دعم الشعب الإيراني يشمل منحهم إمكانية الوصول إلى تقارير مستقلة وصادقة".

ووصف الصحفي الإيراني المعارض، سيامك دهقاني بور، الذي يعد واحدا من أهم المذيعين السابقين في إذاعة صوت أمريكا، تصريحات برايان هوك بأنها "غير مسبوقة".

وفي السنوات الأخيرة، اتهم معارضو طهران القسم الفارسي من إذاعة "صوت أمريكا" بعدم بث الأخبار والأحداث الإيرانية كما ينبغي.

وتأسست إذاعة صوت أمريكا عام 1942 لنشر نفوذ السياسات الأمريكية في العالم بلغات عديدة، وتلقى القسم الفارسي في الإذاعة التي يمولها الكونغرس، أكثر من 17 مليون دولار العام الماضي.

المصدر:"نيويورك بوست"