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طبيب: إعادة فتح المدارس في الدنمارك لم يسفر عن تفاقم الإصابات بكورونا

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طبيب: إعادة فتح المدارس في الدنمارك لم يسفر عن تفاقم الإصابات بكورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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قال طبيب في علم الأوبئة والأمراض المعدية في معهد الأمصال الدنماركي، إن إعادة فتح المدارس لم يسفر عن زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

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وأوضح الطبيب بيتر أندرسن في تصريحات لـ"رويترز"، اليوم الخميس، أنه: "لا يمكنك أن ترصد أي آثار سلبية من إعادة فتح المدارس" في إشارة إلى البيانات التي تم تحديثها أمس الأربعاء.

وكانت الدنمارك واحدة من أوائل الدول التي أعادت فتح المجتمع، في 15 أبريل، بعد إغلاق لمدة شهر واحد، مما سمح للطلاب حتى الصف الخامس بالعودة إلى مدارسهم.

وأظهرت أحدث البيانات عدم وجود زيادة كبيرة في الإصابات، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و19 عاما، في الأسابيع التي أعقبت إعادة فتح المدارس جزئيا.

المصدر: رويترز

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