 
مباشر

الصين: فك الارتباط بين بكين وواشنطن لا يعود بالنفع على أحد

أخبار العالم

الصين: فك الارتباط بين بكين وواشنطن لا يعود بالنفع على أحد
Reuters CHINA STRINGER NETWORK
علم الصين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nz79

 قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، إن "فك الارتباط" بين الصين والولايات المتحدة لا يعود بالنفع على الجانبين، وسيلحق ضررا بالعالم لأن الدولتين تمثلان اقتصادين رئيسيين.

إقرأ المزيد
البرلمان الصيني يصدق على إعداد قوانين خاصة بالأمن القومي في هونغ كونغ
البرلمان الصيني يصدق على إعداد قوانين خاصة بالأمن القومي في هونغ كونغ

وأضاف تشيانغ أنه يجب أن تحترم كل من الصين والولايات المتحدة المصالح الأساسية للأخرى وأن تسعيا لحل خلافاتهما.

وقال في مؤتمره الصحفي السنوي بعد ختام الدورة السنوية للبرلمان الصيني اليوم الخميس: "أعتقد أن على كلا البلدين احترام الآخر وتطوير علاقة على أساس المساواة واحترام المصالح الأساسية لأحدهما الآخر والتصدي لمصادر القلق الرئيسية والتمسك بالتعاون".

وتابع قائلا: "نرفض دائما عقلية الحرب الباردة. الفصل بين الاقتصادين الكبيرين لن يعود على أي طرف بالنفع، بل سيلحق الضرر بالعالم".

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترا بشأن التجارة والتكنولوجيا وبعد اتهامات واشنطن لبكين بشأن تعاملها مع تفشي فيروس كورونا في الصين.

 المصدر: شينخوا + رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا