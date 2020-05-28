أفغانستان.. مقتل 7 من رجال الأمن وأصابع الاتهام توجه نحو طالبان

أكد مسؤولون أفغان مقتل 7 من عناصر قوات الأمن الخميس، في هجوم نسب إلى حركة "طالبان" في ولاية بروان المحاذية للعاصمة كابل.

وقال قائد شرطة مقاطعة "سياغيرد" حيث وقع الهجوم، حسين شاه، إن "مقاتلي طالبان هاجموا نقطة مراقبة تابعة لقوات الأمن، وأضرموا النار فيها ما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن، وقتلوا العنصرين الآخرين بالرصاص".

من جهتها، ذكرت الناطقة باسم حاكم بروان وحيدة شهكار، أن "عنصرا آخر من قوات الأمن الأفغانية أصيب بجروح"، موضحة أن "طالبان أيضا تكبدوا خسائر".

بدورها، أكدت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، أن "عدد الضحايا المدنيين انخفض بنسبة 80 %، خلال فترة وقف إطلاق النار في الأيام الثلاثة لماضية".

ولم تؤكد حركة طالبان تنفيذها لهذا الهجوم، الذي يأتي غداة انتهاء وقف لإطلاق النار أعلنته السبت الماضي، بمناسبة عيد الفطر، وتم التقيد به بشكل كبير بين الأحد والثلاثاء.

وشهدت أفغانستان أول وقف لإطلاق النار في يونيو عام 2018، بمبادرة من الرئيس الأفغاني أشرف غني، أيضا لمناسبة عيد الفطر ودام ثلاثة أيام.

كما احترمت طالبان هدنة جزئية من تسعة أيام بين فبراير ومارس 2020، تزامنا مع توقيع اتفاق الدوحة الذي تم بين الحكومة والحركة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: "أ ف ب"