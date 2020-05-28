كمالوندي: إلغاء واشنطن الإعفاءات من العقوبات هو مجرد ضجة إعلامية

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بروز كمالوندي، إن إلغاء واشنطن الإعفاءات للشركات الروسية والصينية والأوروبية للعمل في مواقعنا النووية مجرد ضجة إعلامية لا تأثير لها.

وأضاف كمالوندي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "الولايات المتحدة تحاول عبر إلغاء الإعفاءات التغطية على هزائمها المتوالية أمام إيران، وخاصة بعد إرسال الوقود إلى فنزويلا وتواجدنا في المياه الدولية وتطوير صناعتنا النووية.. لن يكون لإلغاء الإعفاءات أي تأثير على أنشطتنا النووية، وواشنطن تدرك حقيقة ذلك".

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ولفت كمالوندي إلى أنه في حال انتهاء الوقود النووي فيمكن إنتاجه (في إيران) من دون مساعدة أي دولة أجنبية، منوها في الوقت ذاته بأن الوقود النووي الإيراني موجود في روسيا ولا مشكلة في إحضاره إلى إيران في أي وقت.

وفيما يخص مفاعل أراك النووي الإيراني قال كمالوندي: "لسنا قلقين إزاء إعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل من دون مشاركة بريطانيا والصين.. لقد حافظنا على مفاعلي أراك القديم و الحديث ويمكننا إعادة تأهيلهما لوحدنا.. التصميم وإنتاج الوقود في أراك يتم على يد الخبراء الإيرانيين، أما الصين والدول الأوروبية فتشرف على ذلك فقط".

وأشار المتحدث إلى أن تأهيل مفاعل أراك يتم ببطء بسبب العقوبات وعدم تنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق النووي، "نحن غير راضين عن سرعة إعادة تأهيل مفاعل أراك وفق الاتفاق النووي بسبب تباطؤ الجانب الأوروبي.. الجانب الأوروبي لا ينفذ التزاماته بالسرعة المطلوبة في مفاعل أراك، على الرغم من عدم خضوعه للعقوبات الأمريكية"، مؤكدا أنه يمكن لطهران إكمال العمل في مفاعل أراك بمفردها في حال رحيل الصين والجانب الأوروبي.

المصدر: RT