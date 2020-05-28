وزير الدفاع الايراني: سنعزز الحزام الأمني للخليج ومضيق هرمز

أعلن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الخميس، أن بلاده "ستعزز الحزام الأمني" للخليج، خصوصا في منطقة مضيق هرمز.

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وقال حاتمي في كلمته خلال مراسم انضمام عشرات الزوارق السريعة إلى بحرية الحرس الثوري الإيراني، إن "الحفاظ على أمن هذه المنطقة هو في صلب اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشددا على أن "أهمية هذه المنطقة تؤخذ دوما في الاعتبار لدى صياغة القرارات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للبلاد"، وأكد أنه سيتم تعزيز الحزام الأمني للخليج، خاصة مضيق هرمز الحيوي.

وأشار حاتمي إلى أنه رغم أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز يقع على عاتق إيران، إلا أن المحاولات الرامية لزعزعة الأمن فيه مستمرة منذ عقود من قبل مجموعة من حكومات دول من خارج المنطقة، وقال: "إن مسالة زعزعة الأمن في الخليج ومضيق هرمز تجري باستمرار لتوفير الذريعة للمزيد من هيمنة الولايات المتحدة"، وأضاف أن "الولايات المتحدة سعت مؤخرا لزعزعة الأمن في هذا الممر الدولي عن طريق تشكيل تحالف عسكري إقليمي ودولي معاد لإيران".

ووصف وزير الدفاع الإيراني، المناورة البحرية الثلاثية بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي، بـ"المهمة، حيث أنها محل تلاقي مسارات المضائق الثلاثة الرئيسية في العالم" (مالاغا وهرمز وباب المندب)، مضيفا أن مسألة الحفاظ على أمن هذه المضائق الثلاثة تعد إحدى القضايا الدولية المهمة في الظروف العالمية الراهنة.

المصدر: فارس