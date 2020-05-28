وفاة مسؤول فرنسي بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي النائب في البرلمان الفرنسي، كلود غوسغان، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ75 عاما بعد إصابته بفيروس كوفيد-19.

وبحسب صحيفة "باريماتش" الفرنسية، توفي النائب بعد صراع مع فيروس كورونا في العناية المركزة في باريس​​​.

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وانتخب غوسغان نائبا عن باريس لأوّل مرة عام 1997، وقد تم انتخابه تكرارا في نفس المنصب منذ ذلك الحين.

وينتمي غوسغان لحزب "الجمهوريون" اليميني، وشغل أيضا منصب وزير مكلّف بالإصلاحات واللامركزية والمواطنة عام 1995.

Claude Goasguen, député Les Républicains de Paris, est mort du Covid-19 https://t.co/tDpVaBFOvF — Le Monde (@lemondefr) May 28, 2020

هذا وقد أصيب عدد من النواب والوزراء الفرنسيين بفيروس كورونا مع بداية الأزمة في شهر مارس الماضي، لكن وضعهم لم يستدع العناية المركزة، على خلاف النائب غوسغان.

وسجلت فرنسا منذ بداية الوباء 28596 حالة وفاة و145746 حالة إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات