أنقرة تنتقد بشدة تصريحات يونانية مسيئة لتركيا

انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي بشدة، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، لوصفه تركيا بـ"الدولة البربرية".

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وقال أقصوي في بيان الخميس: "وصف اليونان التي تمارس شتى أنواع الظلم بحق طالبي اللجوء الأبرياء المتواجدين على حدودها، تركيا بالدولة البربرية، مدعاة للخجل، وعلى اليونان أن تتخلص أولا من بربريتها".

وأضاف أقصوي أن تصريح دندياس، يشير إلى أن اليونان ترجّح تصعيد التوتر بين البلدين، بدلا من الحوار.

وأوضح أن السلطات اليونانية تعمل على تحريف الحقائق بشكل يتناسب مع تطلعات السياسة الداخلية لحكومة أثينا.

وتابع: "ندعو القيادة اليونانية التي تتبنى عقلية "عدو عدوي صديقي"، إلى التعقّل".

وأشار إلى أن اليونان تنتهك بشكل صريح، حقوق طالبي اللجوء وحريتهم، وأن تلك الانتهاكات موثقة من قِبل منظمات حقوق الإنسان.

ودعا أقصوي حكومة اليونان إلى احترام حقوق طالبي اللجوء، والتخلي عن ممارسة العنف بحقهم.

المصدر: رويترز