 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل 174 وفاة و8371 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

المرشد الإيراني يعين لاريجاني في منصب جديد

أخبار العالم

المرشد الإيراني يعين لاريجاني في منصب جديد
Reuters
صورة أرشيفية علي لاريجاني- الرئيس السابق للبرلمان الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nz2x

عيّن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، مستشارا خاصا له وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.

وأصدر المرشد خامنئي صباح اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعيين لاريجاني النائب السابق عن مدينة قم الإيرانية، مستشارا خاصا له وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام​​​.

إقرأ المزيد
محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني خلفا للاريجاني
محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني خلفا للاريجاني

وترأس لاريجاني مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) على مدى 12 عاما، حيث عقد البرلمان الإيراني الجديد أولى جلساته صباح اليوم وأنتخب المحافظ ومحافظ العاصمة طهران محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الجديد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا