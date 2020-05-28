إيران.. تصميم سفينة عسكرية باسم سليماني وأخرى باسم المهندس

قال قائد القوات البحرية الإيرانية، اللواء علي رضا تنغسيري، إن طهران تعمل على تصميم سفينة عسكرية باسم "قاسم سليماني" وأخرى باسم "أبومهدي المهندس"، ستضم منصة لهبوط وإقلاع المروحيات.

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وأضاف تنغسيري خلال مراسم تسليم زوارق بحرية جديدة، اليوم الخميس، أنه تم تسلم مجموعة كبيرة من الزوارق البحرية السريعة، تضم 112 زورقا هجوميا قاذفا للصواريخ من طراز ذوالفقار وحيدر وميعاد، مشيرا إلى أنها "ستزيد القوة الهجومية للقوات البحرية في الحرس الثوري في مياه الخليج".

وأعلن تنغسيري أنهم "سيتواجدون إلى جانب الأمريكان أينما حلوا"، مؤكدا على أن الأمريكان سيشعرون بوجود الحرس الإيراني أكثر مستقبلا.

وقال: "نحن نأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، لا نخشى الموت، ومستعدون للتضحية، وسنوجه صفعة للعدو في أي مواجهة".

المصدر: RT