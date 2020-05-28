محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني خلفا للاريجاني

فاز المرشح المحافظ، محمد باقر قاليباف، برئاسة البرلمان الإيراني الجديد، بعد حصوله على الأكثرية الساحقة من الأصوات، خلال اقتراع البرلمان صباح اليوم، خلفا لعلي لاريجاني.

وحصل قاليباف على 230 صوتا، فيما نال فريدون عباسي، رئيس هيئة الطاقة الذرية في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، 17 صوتا، بينما صوت 12 نائبا لصالح مصطفى ميرسليم، وزير الثقافة في حكومة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ثمانية.

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قاليباف هو سياسي محافظ، من المنتقدين الأشداء لأداء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبخاصة في الملفات الاقتصادية.

وشغل قاليباف، الضابط السابق في الحرس الثوري، مناصب عدة سابقا، فقد كان عمدة طهران ما بين 2005 و 2017، وكان قائدا لمقر خاتم الأنبياء للإعمار في فترة 1994-1997 ، وقاد سلاح الجو في الحرس الثوري من 1997 إلى 2000 ، وكان رئيسا للشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 إلى 2005.

المصدر:RT