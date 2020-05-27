استدعاء الرئيس الأوكراني السابق للاستجواب في قضية بايدن

استدعى مكتب التحقيقات الأوكراني الرئيس السابق بيترو بوروشينكو لاستجوابه في قضية مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، طالبه فيها بإقالة النائب العام الأوكراني.

وقال بيان لمكتب التحقيقات، إن على بوروشينكو أن يقدم إفادته بصفة شاهد في 29 مايو بقضية "الاستخدام المحتمل للوسائل التقنية الخاصة بصورة غير شرعية، الذي قد يكون ألحق أضرارا بمصالح الدولة".

وكان النائب في البرلمان الأوكراني أندريه ديركاتش قد نشر تسجيلات مسربة للمكالمة الهاتفية بين بوروشينكو وبايدن، متهما الرئيس السابق بالفساد على نطاق دولي والخيانة العظمى.

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وحسب التسريبات، طلب بايدن من بوروشينكو إقالة المدعي العام الأوكراني مقابل مساعدات مالية، بالإضافة إلى مناقشتهما للشؤون السياسية الداخلية لأوكرانيا.

كما صرح المدعي العام الاوكراني السابق فيكتور شوكين، الذي تمت إقالته من منصبه في 2016 بأن بايدن تدخل في عمله.

المصدر: نوفوستي