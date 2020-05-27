مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لمعاقبة الصين بسبب الإيغور

أيد مجلس النواب الأمريكي تشريعا يدعو الرئيس دونالد ترامب لمعاقبة الصين على تعاملها مع الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.

وصوت إلى جانب التشريع يوم الأربعاء، 413 نائبا مقابل صوت واحد فقط ضده.

وكان مجلس الشيوخ قد أيد هذا التشريع يوم 14 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يوقع عليه دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

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ويدعو التشريع لفرض عقوبات على المسؤولين عن اضطهاد الإيغور، وخاصة سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في الإقليم، العضو في المكتب السياسي للحزب تشين كوانغو الذي تتهمه واشنطن "بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من مليون شخص من الإيغور تعرضوا للاحتجاز في المعتقلات، لكن الصين ترفض الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، مصرة على أنها تتخذ إجراءات ضد إرهابيين ومتشددين وأن المعسكرات مخصصة لـ"التأديب والتعليم والتدريب المهني".

المصدر: رويترز