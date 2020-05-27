"رويترز": وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ100 ألف

أشارت إحصاءات أعدتها وكالة "رويترز"، إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد تجاوز عتبة الـ100 ألف حالة، مع انخفاض في متوسط الوفيات اليومي.

وأفادت "رويترز" يوم الأربعاء، بأن نحو 1400 أمريكي توفوا يوميا في المتوسط خلال شهر مايو الجاري، انخفاضا من 2000 وفاة يوميا في المتوسط أثناء ذروة تفشي الوباء في أبريل الماضي.

وتخطى العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة 1.7 مليون حالة.

إقرأ المزيد

وخلال نحو ثلاثة أشهر، تجاوزت وفيات كورونا عدد الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية وحرب فيتنام والقتال في العراق من عام 2003 إلى عام 2011 مجتمعة.

من جهة أخرى، تشير بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية إلى أن حصيلة الوفيات لم تصل إلى 100 ألف بعد، وهي 99983 وفاة حاليا.

ويأتي ذلك على خلفية الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة في الولايات المتحدة لمنع انتشار الفيروس، وعودة عمل مختلف المنشآت والخدمات في البلاد.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 5.6 مليون إصابة كما سجلت أكثر من 350 ألف وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في الصين أواخر العام الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء الفيروس، حيث سجلت فيها أكبر حصيلة للإصابات والوفيات.

المصدر: RT+رويترز