شاهد.. الطقس يعاند ترامب ويؤجل رحلة فضائية "تاريخية" مأهولة

تسبب الطقس بتأجيل إطلاق مركبة فضاء من فلوريدا تحمل رائدي فضاء أمريكيين لمحطة الفضاء الدولية الأربعاء، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حضر خصيصا لحضور الحدث "التاريخي".

واضطرت شركة "سبيس إكس"، الخاصة المصنعة للصواريخ والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتأجيل إطلاق هذه الكبسولة، حيث توقف العد التنازلي قبل أقل من 17 دقيقة على الموعد المقرر، لانطلاق الصاروخ "فالكون 9 "، من مركز كندي.

وكان من المقرر أن تنطلق الكبسولة "كرو دراجون" بالرائدين دوج هيرلي وبوب بينكين، في رحلة تستغرق 19 ساعة إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت هذه المهمة، ستصبح أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء "ناسا"، انطلاقا من أرض أمريكية منذ تسع سنوات.

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ووفقا لتوقعات الطقس، ستكون الفترة التالية المتاحة للإطلاق، بعد ظهر يوم السبت.

وكان ترامب وصل إلى قاعدة "كاب كانافيرال" الجوية لمراقبة إطلاق الصاروخ. وأفاد الصحفيون المعتمدون لدى البيت الأبيض، بأن الطائرة الرئاسية نفذت عدة تحليقات فوق القاعدة لتمكين ترامب من رؤية موقع الإطلاق من الأعلى قبل هبوطها.

ويعد بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأخير الذي شارك شخصيا في عملية إطلاق بعثة فضائية أمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية من قاعدة "كانافيرال" عام 1998.

المصدر: رويترز