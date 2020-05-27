فيسبوك تجاهل تقريرا داخليا عن تعزيز خوارزمياته للانقسام السياسي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المسؤولين التنفيذيين في موقع فيسبوك، تجاهلوا تقريرا داخليا كشف أن الخوارزميات التي يستخدمها الموقع، عزّزت من الانقسام السياسي.

وأضافت الصحيفة أن التقرير استند إلى دراسة أجريت عام 2018، وخلص إلى أن "خوارزميات الموقع، استغلت انجذاب دماغ الإنسان إلى الانقسام".

وأضاف التقرير، أن الخوارزميات في حالة عدم التحكم فيها، ستغذي مستخدمي الموقع بالمزيد من المحتوى المثير للانقسام في محاولة لجذب انتباههم، وزيادة الوقت الذي يقضونه في استخدام موقع فيسبوك.

وحسب الصحيفة الأميركية، وجدت إدارة موقع "فيسبوك"، خلال مناقشتها التغييرات المحتملة بالموقع أن تعديل الخوارزميات سيؤثر بشكل غير متناسب على المستخدمين المحافظين، بما يعزز الاتهامات التي كانت توجه للموقع بانحيازه سياسيا.

وكان هذا الموقع الشهير، قد بدأ في تحديد أولويات مشاركات المستخدمين، وذلك بعدما واجه في السنوات التي تلت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 معضلات أخلاقية بشأن كيفية تقديم المحتوى للمستخدمين.

وخلال عامي 2017 و2018 سعت إدارة "فيسبوك"، إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تعيين مهندسين وباحثين لمكافحة المحتوى المثير للانقسامات.

المصدر: وكالات