ترامب يستعد لمراقبة إطلاق مهمة "فالكون-9" الفضائية الأمريكية التاريخية من قاعدة "كانافيرال"

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة "كاب كانافيرال" الجوية لمراقبة إطلاق صاروخ "فالكون-9" وعلى متنه مركبة الشحن "كرو دراغون" التي ستحمل رائدي فضاء أمريكيين للمحطة الدولية.

وأفاد الصحفيون المعتمدون لدى البيت الأبيض، بأن الطائرة الرئاسية نفذت عدة تحليقات فوق القاعدة لتمكين ترامب من رؤية موقع الإطلاق من الأعلى قبل هبوطها.

ويعد بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأخير الذي شارك شخصيا في عملية إطلاق بعثة فضائية أمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية من قاعدة "كانافيرال" عام 1998.

ومن المقرر أن تنطلق المهمة الأمريكية الجديدة التي تحمل اسم "ديمو-2" وتعد تاريخية، برائدي الفضاء روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي، إلى المحطة الدولية، اليوم الأربعاء في الساعة 20:32 بتوقيت غرينيتش.

وتعد هذه المهمة الأولى من نوعها لمركبة "كرو دراغون" وأول إطلاق رواد فضاء أمريكيين من أراضي الولايات المتحدة منذ العام 2011، عندما توقف برنامج إطلاق البعثات المأهولة الأمريكية إلى المحطة الفضائية الدولية الذي أدارته وكالة "ناسا".

ويتوقع أن يلتحم "كرو دراغون" بالمحطة الدولية في الساعة 15.39 بتوقيت غرينيتش غدا الخميس.

ولم يحدد بعد موعد عودة المهمة إلى الأرض.

المصدر: وكالات