الخارجية الإيرانية: الانتقادات الفرنسية تعقّد قضية أكاديمية مسجونة

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله يوم الأربعاء، إن تهديدات فرنسا وتدخلها يعقد قضية أكاديمية فرنسية من أصل إيراني مسجونة فى إيران.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله: "جرت متابعة هذه القضية في المحكمة مع مراعاة اللوائح، وحقوق المواطنة كانت مضمونة للسيدة عادلخاه".

وأضاف: "أي خطاب ينطوي على تهديد وتدخل من شأنه أن يدفع القضية صوب مزيد من التعقيد.. إيران لا تقبل عدم احترام مبادئها الحاكمة، بما في ذلك استقلال القضاء".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الثلاثاء، إن العلاقات مع إيران أصبحت تواجه صعوبات أكبر بعد أن قضت طهران بسجن فاريبا عادلخاه في قرار وصفه لو دريان بأن وراءه دوافع سياسية.

وحكمت ‬‬إيران هذا الشهر على عادلخاه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي، علما بأنها مسجونة بالفعل في إيران منذ عام.

المصدر: رويترز