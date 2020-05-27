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الخارجية الفرنسية: علينا أن نتجنب حربا باردة جديدة وعدم الانجرار للخلاف بين واشنطن وبكين

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الخارجية الفرنسية: علينا أن نتجنب حربا باردة جديدة وعدم الانجرار للخلاف بين واشنطن وبكين
AFP
مقر الخارجية الفرنسية
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأربعاء، إن بلاده قلقة بشأن اعتماد قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في الأيام المقبلة.

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وأضاف لو دريان "لقد قدمنا احتجاجا في هذا الصدد في إعلان مشترك للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأننا نخشى من أن هذه التدابير ستثير تساؤلات حول سيادة القانون والحريات الأساسية التي يكفلها قانون هونغ كونغ الأساسي".

وتابع قائلا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: "تحدثنا لنذكر تمسكنا بمبدأ دولة واحدة ونظامان.. نحن قلقون بشأن عواقب ذلك على الوضع في هونغ كونغ، مع خطر تجدد الاحتجاجات".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن أوروبا يجب أن لا تنقسم أو تنجر إلى خلاف بين الولايات المتحدة والصين.

وأكد لو دريان خلال الجلسة على وجوب تجنب "حرب باردة جديدة".

المصدر: رويترز

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