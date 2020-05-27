نتنياهو يبحث جائحة كورونا مع عدد من قادة دول العالم

شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، في مؤتمر لزعماء عدد من الدول حول جائحة فيروس كورونا المستجد، استضافه عن بعد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

وناقش المشاركون في هذه الفعالية التي تمت عن بعد، سبل استئناف الرحلات الجوية بين الدول بشكل آمن وكذلك الخطوات التي من شأنها السماح بالعودة الآمنة للحياة الطبيعية الاعتيادية في ظل جائحة كورونا.

بالإضافة، إلى ذلك، بحث الزعماء، مدى الاستعداد لمواجهة اندلاع موجة جديدة من الجائحة حيث اتفقوا على أن الطريق الأنجع للحؤول دون تفشي الوباء، هو من خلال الأدوات الرقمية والآلية التي تدمج ما بين الحصول على نتائج الفحوصات في غضون فترة أقصاها 24 ساعة، والتحقيقات الوبائية للمصابين التي لن تستغرق سوى 48 ساعة بحد أقصى، قبل أن تأتي باستنتاجاتها النهائية، من خلال الأدوات الرقمية.

المصدر:RT