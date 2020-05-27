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بوينغ تسرح 6770 عاملا في الولايات المتحدة وتخطط لتسريح آلاف آخرين

أخبار العالم

بوينغ تسرح 6770 عاملا في الولايات المتحدة وتخطط لتسريح آلاف آخرين
Reuters
طائرة بوينغ
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أبلغ ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينغ العاملين برسالة عبر البريد الالكتروني اليوم، أن الشركة ستخطر 6770 عاملا من موظفيها في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم.

وأضاف ديف كالهون أن الشركة تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة القادمة.

وقالت الشركة أيضا إنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهم سيغادرون بوينغ في الأسابيع المقبلة.

وكانت بوينغ أعلنت في أبريل أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم البالغة 160 ألفا، بنسبة 10 في المئة هذا العام.

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطا في الطلب على السفر جوا بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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